Un rappresentante politico ha commentato la partecipazione alle recenti consultazioni referendarie, affermando che l'alta affluenza alle urne durante i giorni 22 e 23 marzo costituisce un segnale positivo per la stabilità democratica del paese. La partecipazione di un vasto numero di cittadini alle votazioni viene vista come un elemento che rafforza la legittimità e la vitalità del sistema democratico nazionale.

“La massiccia e ampia partecipazione alla consultazione referendaria dei giorni 22 e 23 marzo, rappresenta un bel segnale per la tenuta democratica del nostro paese. A prescindere dal risultato finale, dai vinti e dagli sconfitto. Il popolo risponde con milioni di cittadini che si sono recati alle urne per esercitare il loro dovere e diritto civico sul quesito referendario e sulla riforma proposta. Balza agli occhi la ampia partecipazione dei giovani tra i 18 e 34 anni, che hanno poi determinato l’esito in favore dei contrari. Me tutto ciò detto, il ritorno alle urne dei giovani e’ un bel segnale di vivacità del dibattito e del confronto tra opposte visioni legittime e democratiche”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Referendum, Grossi: “Partecipazione al voto rafforza la nostra tenuta democratica”

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