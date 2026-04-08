Guerra alla plastica nel Parco del Ticino e Lago Maggiore | firmato il patto per ripulire spiagge e sentieri

Un accordo tra l’Ente di gestione delle aree protette e l’associazione Plastic Free mira a ridurre l’abbandono di rifiuti lungo le sponde del Parco del Ticino e del Lago Maggiore. La firma del protocollo d’intesa riguarda azioni per ripulire spiagge e sentieri, contrastando la presenza di plastica e promuovendo la tutela degli ambienti acquatici. L’accordo coinvolge attività di sensibilizzazione e interventi pratici nelle aree interessate.