Il Parco del Ticino e del Lago Maggiore ha annunciato l’inizio della stagione 2026 con un calendario di eventi dedicati alla natura e alla cultura. La programmazione, intitolata “Proteggiamo la natura con la cultura”, include visite guidate, attività artistiche e iniziative rivolte a cittadini e famiglie, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le aree protette attraverso momenti di coinvolgimento e scoperta.

Un calendario ricco di eventi per avvicinare cittadini e famiglie alla natura attraverso la cultura. L’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore apre la stagione 2026 con il programma “Proteggiamo la natura con la cultura”, un ciclo di iniziative che accompagnerà il territorio da aprile a ottobre. Mostre, visite guidate, incontri, attività per le scuole e momenti di formazione: l’obiettivo è unire divulgazione e tutela ambientale, rendendo accessibili a tutti luoghi e contenuti spesso poco conosciuti. Con l’arrivo della primavera tornano visitabili anche alcune delle principali strutture del Parco. Tra aprile e maggio riaprono infatti spazi di grande interesse naturalistico e culturale, spesso non accessibili durante l’anno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Natura, arte e visite guidate: il Parco del Ticino e del Lago Maggiore lancia la stagione degli eventi

Articoli correlati

Al via la stagione 2026 di visite guidate a borghi autentici e suggestivi del Lago di Como, si parte da BriennoPrimo appuntamento: sabato 14 marzo nuovo tour a Brienno, il paese labirinto del nostro lago, con apertura straordinaria della Galleria Mina.

Leggi anche: Como: itinerari sul lago. Tra spettacoli, musica, eventi e visite guidate

Contenuti utili per approfondire Natura arte e visite guidate il Parco...

Temi più discussi: Le iniziative di primavera nelle aree protette di Ticino e Lago Maggiore; Eventi segnalati dai Comuni; Un viaggio a cavallo tra storia e natura: a Monza si può visitare la scuderia dei carabinieri; Due nuove mostre a Bellinzona: arte contemporanea e memoria al Museo Villa dei Cedri.

ll Parco lombardo del Ticino festeggia mezzo secolo: da 50 anni è un argine a difesa della natura fra Varese, Milano e PaviaIl parco dei record, dicevamo. E in effetti lo è. È stata innanzitutto la prima area regionale protetta con un’estensione di 918 chilometri quadrati distribuita su tre province, pari a 91.800 ettari, ... ilgiorno.it

Abbazia di Morimondo e dintorni: gita fuori Milano tra arte, buon cibo e la natura del Parco del TicinoA pochi minuti di auto da Milano visitare l'abbazia di Morimondo significa godere della bellezza di un'architettura cistercense costruita nel XII secolo e capire un territorio agricolo di grande ... vanityfair.it

Dal Verbano al Fiume Azzurro: un viaggio nel cuore del Parco Il Parco del Ticino patrocina una proposta unica per gli amanti della natura e del trekking: dal 9 al 12 aprile 2026 quattro giorni di cammino tra paesaggi straordinari, storia e biodiversità - facebook.com facebook