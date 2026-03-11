Nella notte sono state raccolte quasi 900 firme in una petizione avviata dal sindaco di Mandello del Lario su Change. La campagna mira a impedire la chiusura della guardia medica nella località, coinvolgendo cittadini preoccupati per il futuro del servizio sanitario locale. La petizione si è diffusa rapidamente, attirando l’attenzione di numerosi residenti della zona.

Il sindaco Fasoli ha aperto la raccolta firme su Change.org per chiedere il ripristino del servizio di continuità assistenziale, previsto in uscita dal paese il 23 marzo per far posto alla casa di comunità di Bellano finanziata con fondi PNRR. Lunedì 16 marzo gazebo al mercato per firmare di persona Quasi novecento firme raccolte in una notte. È il risultato della petizione lanciata martedì sera dal sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, su Change.org per chiedere il ripristino del servizio di guardia medica, destinato a lasciare il paese il 23 marzo. Un'adesione rapida e massiccia che traduce in numeri la preoccupazione che negli ultimi giorni ha attraversato il territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

La guardia medica trasferita da Mandello a Bellano: "Preoccupante impatto sui cittadini"Casa Comune sull'annunciata chiusura del presidio: "Il timore è che si possa intasare ancora di più il Pronto soccorso di Lecco" Parliamo di un...

Guardia medica da Mandello a Bellano? Tre sindaci si mettono di traversoMandello del Lario, 10 marzo 2026 – La guardia medica potrebbe lasciare Mandello del Lario e trasferirsi a Bellano.

Tutti gli aggiornamenti su Guardia medica

Temi più discussi: Guardia medica via da Mandello: già 870 firme per evitare la fuga; Zona Livornese, al via la Casa della Comunità Livorno EST operativa 24 ore su 24; Alghero, la Guardia Medica si trasferisce in via degli Orti: orari e numero di telefono; Mandello: allarme per la chiusura della guardia medica.

Asl via Impastato: da ieri attiva anche la guardia medica notturna (ma previa telefonata al 116117)Livorno, 05 marzo 2026 – LIVORNO, 4 marzo 2026 – La prima Casa della Comunità hub Livorno EST da ieri è operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette. Un presidio secondo i piani dell’Asl per garan ... livornopress.it

Guardia medica, via al piano per riorganizzare: tagli alle notti, ecco il piano ambulatori di BertolasoPiù ambulatori ad accesso libero (aperti in orari prefissati), un taglio netto delle postazioni di guardia medica notturna, da cui i medici rispondono alle telefonate dei pazienti e partono per le ... milano.corriere.it

La Provincia Unica TV. . Proteste e preoccupazione a Mandello per la possibile chiusura, dal 23 marzo, della guardia medica. Le istituzioni locali chiedono una soluzione per evitare la perdita di un presidio sanitario fondamentale e il conseguente aumento de facebook