Nuove sedi per l’ex guardia medica Il servizio nelle Case di Comunità

Il servizio di Continuità assistenziale, noto anche come ex guardia medica, sarà trasferito nelle nuove sedi delle Case di Comunità di Giussano e Cesano. La riorganizzazione sanitaria prevede il collocamento delle prestazioni in queste strutture, segnando un cambiamento rispetto alle sedi precedenti. Le operazioni di spostamento sono state completate e il servizio sarà operativo nelle nuove location.

La riorganizzazione della sanità compie un passo concreto con il trasferimento del servizio di Continuità assistenziale – l'ex guardia medica – nelle Case di Comunità di Giussano e Cesano. Una scelta che rientra nel più ampio ridisegno dei servizi territoriali promosso da Asst Brianza, orientato a concentrare funzioni, professionisti e percorsi di cura in luoghi unici, riconoscibili e più facilmente accessibili ai cittadini. Da lunedì, la Continuità assistenziale di Giussano sarà operativa nella Casa di Comunità di via Milano, all'interno del presidio ospedaliero. Il trasferimento punta a rafforzare l'integrazione tra i professionisti e a migliorare l'organizzazione del servizio.