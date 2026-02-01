Una domenica green | spiaggia liberata da 800 grammi di rifiuti tra mozziconi di sigaretta e bottiglie

Domenica mattina, al Porto di Rimini, decine di volontari si sono messi in azione per ripulire la spiaggia. In poche ore, hanno raccolto circa 800 chili di rifiuti, tra mozziconi di sigaretta, bottiglie di plastica e altri scarti. Un gesto semplice, ma che ha portato a una spiaggia molto più pulita e libera da immondizia. L’iniziativa, chiamata “Insieme per il nostro mare”, ha coinvolto persone di tutte le età che hanno deciso di fare la loro parte per l’ambiente.

Futuro Verde rinnova l'invito alla cittadinanza "a partecipare alle prossime iniziative, con l'obiettivo di costruire insieme un futuro più sostenibile e un territorio più pulito e consapevole" Quasi una tonnellata di rifiuti raccolti, per la precisione 800 chilogrammi. E questo il bilancio dell'Eco Beach Clean Up "Insieme per il nostro mare", organizzato da Futuro Verde al Porto di Rimini. L'iniziativa, che si è svolta domenica mattina sulla spiaggia compresa tra il porto e Piazzale Fellini, ha visto la partecipazione di circa 40 volontarie e volontari, tra cittadini, famiglie e attivisti ambientali, oltre che la presenza e la partecipazione del senatore Marco Croatti, tutti impegnati per tutta una mattinata nella pulizia dell'arenile e nella raccolta dei rifiuti abbandonati.

