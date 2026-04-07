Terni in arrivo il polo di ricerca Biomat | l’annuncio durante l’inaugurazione di Nanomat a Gualto Tadino

Durante l'inaugurazione di Nanomat a Gualdo Tadino è stato annunciato l’imminente apertura di un nuovo centro di ricerca dedicato ai materiali avanzati a Terni. Il Polo Biomat sarà il nome di questa struttura e si inserisce nella strategia regionale di promozione di innovazione, sviluppo e occupazione qualificata. La creazione del centro è prevista a breve, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di realizzazione.

Un nuovo centro di ricerca sui materiali avanzati aprirà a breve anche a Terni. Si chiamerà Polo Biomat e rappresenta un ulteriore tassello nella strategia regionale per innovazione, sviluppo e occupazione qualificata. Nel corso dell’inaugurazione, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: “Con il Polo Nanomat compiamo un ulteriore passo nella costruzione di un’Umbria capace di competere sui fronti più avanzati dell’innovazione. Qui prende forma un modello che integra università, enti di ricerca e sistema produttivo, generando valore per il territorio e nuove opportunità per imprese e giovani”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Il nuovo asilo nido . Presto l’inaugurazione con la ricerca di personaleAd aprile potrebbe già essere inaugurato – il primo in assoluto – il nuovo asilo nido in fase di realizzazione adiacente la scuola d’infanzia Collodi... Leggi anche: Terni, il nuovo polo sportivo a Borgo Bovio: “Operazione di rigenerazione urbana con protagonisti i giovani” Argomenti più discussi: Gualdo Tadino, incendio nella notte distrugge legnaia a Cerqueto; Incendio devasta legnaia a Cerqueto di Gualdo Tadino nella notte. Polo Nanomat, a Gualdo Tadino il nuovo hub per i materiali avanzatiCon il Polo Nanomat compiamo un ulteriore passo nella costruzione di un'Umbria capace di competere sui fronti più avanzati dell'innovazione. (ANSA) ... ansa.it Gualdo Tadino, torna l'antico rito della processione al santuario della Madonna di Montecamera. Fedeli in cammino il martedì dopo PasquaSi rinnova la tradizione che affonda le radici nel XVII secolo in seguito ad un evento miracoloso in piena pestilenza ... corrieredellumbria.it A Gualdo Tadino in scena "Pluto" da Aristofane – Giovedì 9 aprile Cinema Teatro Don Bosco Gualdo Tadino https://radiotadino.it/2026/04/03/la-stagione-25-26-di-gualdo-tadino-si-chiude-con-lo-spettacolo-pluto-da-aristofane/ - facebook.com facebook