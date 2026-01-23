Serata garage rock al PunkFunk | i Bee Bee Sea in concerto

Il 31 gennaio, il PunkFunk di Palermo ospiterà il concerto dei Bee Bee Sea, offrendo un'esperienza musicale caratterizzata dal sound energico del garage rock. La serata è pensata per creare un ambiente adatto a cocktail e conversazioni, valorizzando un’identità sonora autentica e riconoscibile. Un appuntamento per gli amanti della musica dal vivo che desiderano vivere un momento di relax e ascolto in un contesto informale.

Al PunkFunk di Palermo la serata del 31 gennaio è stata pensata per accompagnare cocktail e conversazioni con un'identità sonora ben distinta. Il Record Shop e Music Bar di via Napoli 810 continua così a costruire il proprio racconto con un suono che diventa parte integrante dell’esperienza.🔗 Leggi su Palermotoday.it Passatelli al Bronson. Headliner i Bee Bee SeaPassatelli al Bronson, giunto alla sua XV edizione, rinnova la collaborazione con FuturaRumore. Il sound indie-garage al Punkfunk: i Blake Rascals in concerto a PalermoIl 17 gennaio a Palermo, i Blake Rascals si esibiranno dal vivo presso il locale di via Napoli, portando sul palco il loro sound indie-garage e punkfunk. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Al PunkFunk il garage rock si fa atmosfera con i Bee Bee Sea; Il sound indie-garage al Punkfunk: i Blake Rascals in concerto a Palermo; I Vintage Violence live allo Spazio 211 di Torino per una serata tra punk rock e filosofia; Pop & Jazz: il rock’n’roll Anni Settanta rivive con i Seekers 70. Sabato sera al PunkFunk di Palermo con il sound indie-garage dei Blake RascalsSabato 17 gennaio, dalle 22:30, il weekend del PunkFunk di Palermo (via Napoli, 8/10) si arricchisce di una presenza sonora pensata per accompagnare la notte, tra chiacchiere ed ottimi drink. […] ... blogsicilia.it Serata tra rock e vinili al Cousinà, con X-Nipples e Jimmy JaguarUna delle band underground più irriverenti della scena cagliaritana, seguita da selezioni viniliche dalla baia californiana: domani sera al Cousinà Late Show di Cagliari vanno in scena gli X-Nipples, ... unionesarda.it SABATO 28 FEBBRAIO ALL' Hot Rod Garage Treviso by Alby For Friends VIA DELLA PACE 11 DOSSON DI CASIER TV. ALTRA STRAORDINARIA SERATA ALL'HOT ROD GARAGE. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.