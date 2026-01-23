Serata garage rock al PunkFunk | i Bee Bee Sea in concerto

Da palermotoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 gennaio, il PunkFunk di Palermo ospiterà il concerto dei Bee Bee Sea, offrendo un'esperienza musicale caratterizzata dal sound energico del garage rock. La serata è pensata per creare un ambiente adatto a cocktail e conversazioni, valorizzando un’identità sonora autentica e riconoscibile. Un appuntamento per gli amanti della musica dal vivo che desiderano vivere un momento di relax e ascolto in un contesto informale.

Al PunkFunk di Palermo la serata del 31 gennaio è stata pensata per accompagnare cocktail e conversazioni con un'identità sonora ben distinta. Il Record Shop e Music Bar di via Napoli 810 continua così a costruire il proprio racconto con un suono che diventa parte integrante dell’esperienza.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Passatelli al Bronson. Headliner i Bee Bee SeaPassatelli al Bronson, giunto alla sua XV edizione, rinnova la collaborazione con FuturaRumore.

Il sound indie-garage al Punkfunk: i Blake Rascals in concerto a PalermoIl 17 gennaio a Palermo, i Blake Rascals si esibiranno dal vivo presso il locale di via Napoli, portando sul palco il loro sound indie-garage e punkfunk.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Al PunkFunk il garage rock si fa atmosfera con i Bee Bee Sea; Il sound indie-garage al Punkfunk: i Blake Rascals in concerto a Palermo; I Vintage Violence live allo Spazio 211 di Torino per una serata tra punk rock e filosofia; Pop & Jazz: il rock’n’roll Anni Settanta rivive con i Seekers 70.

serata garage rock alSabato sera al PunkFunk di Palermo con il sound indie-garage dei Blake RascalsSabato 17 gennaio, dalle 22:30, il weekend del PunkFunk di Palermo (via Napoli, 8/10) si arricchisce di una presenza sonora pensata per accompagnare la notte, tra chiacchiere ed ottimi drink. […] ... blogsicilia.it

Serata tra rock e vinili al Cousinà, con X-Nipples e Jimmy JaguarUna delle band underground più irriverenti della scena cagliaritana, seguita da selezioni viniliche dalla baia californiana: domani sera al Cousinà Late Show di Cagliari vanno in scena gli X-Nipples, ... unionesarda.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.