Il sound indie-garage al Punkfunk | i Blake Rascals in concerto a Palermo

Il 17 gennaio a Palermo, i Blake Rascals si esibiranno dal vivo presso il locale di via Napoli, portando sul palco il loro sound indie-garage e punkfunk. L'evento, a partire dalle 22:30, si inserisce nel programma del weekend dedicato alla scena musicale alternativa della città. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un ambiente informale, ideale per condividere un momento di relax tra amici e buona compagnia.

Sabato 17 gennaio, dalle 22:30, il weekend del PunkFunk di Palermo (via Napoli, 810) si arricchisce di una presenza sonora pensata per accompagnare la notte, tra chiacchiere e ottimi drink. A firmare il sound della serata sono i Blake Rascals (indiegarage rock), trio nato all’inizio del 2025. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

