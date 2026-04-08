Grave incidente in provincia di Caserta con una motosega

Nelle prime ore della giornata, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni ha subito un grave incidente mentre stava utilizzando una motosega durante alcuni lavori. L’uomo è rimasto seriamente ferito e si trova attualmente sotto cure mediche. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Un grave incidente si è verificato nelle prime ore della giornata, quando un uomo di 42 anni è rimasto seriamente ferito durante alcuni lavori. L’episodio ha subito destato preoccupazione, richiamando l’attenzione dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Stando alle prime informazioni, l’uomo era impegnato nell’utilizzo di una motosega quando, improvvisamente e per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’attrezzo. La lama lo ha colpito al volto, provocando lesioni significative e rendendo necessario un intervento immediato. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure al 42enne, riscontrando una profonda ferita al viso e una deviazione del setto nasale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Grave incidente domestico in provincia di Caserta con una motosegaUn grave incidente si è verificato nelle prime ore della giornata, quando un uomo di 42 anni è rimasto seriamente ferito durante alcuni lavori... Tragico incidente in provincia di Caserta, muore militare della Finanza: grave la moglieUn grave incidente ha scosso la viabilità ieri sera lungo la statale 85 che collega Venafro e Isernia. Temi più discussi: Grave incidente in autostrada: muore un bambino di 8 anni in moto con il padre; Rosolina, scontro frontale tra due auto: sei feriti, uno elitrasportato a Padova; Grave incidente a Gravellona, un'auto si ribalta per strada: morta una persona; Incidente in autostrada: muore un motociclista, traffico in tilt. Grave incidente domestico in provincia di Caserta con una motosegaUn grave incidente si è verificato nelle prime ore della giornata, quando un uomo di 42 anni è rimasto seriamente ferito durante alcuni lavori domestici. dailynews24.it In Valsugana grave un ciclista, a Padergnone giovani feriti, in Veneto diverse vittime della stradaIncidente mortale nel tardo pomeriggio di lunedì tra due auto a Ceggia, nel veneziano. Il bilancio è di una donna 58enne deceduta, mentre è grave il compagno. Incidente tra cinque auto anche a ... lavocedelnordest.eu Un grave incidente è avvenuto oggi poco dopo le 11.15 a Isola Vicentina, lungo via Fossanigo. - facebook.com facebook Grave incidente ferroviario nel Nord della #Francia. Intorno alle 7 del mattino tra Bethune e Lens, un treno ad alta velocità ( #TGV) ha urtato il rimorchio di un camion dell'esercito. x.com