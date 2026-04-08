Grave incidente domestico in provincia di Caserta con una motosega

Nelle prime ore della giornata, in una zona della provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava utilizzando una motosega in ambito domestico. L’incidente si è verificato durante un’attività di taglio, portando a ferite serie e al successivo intervento dei soccorsi. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause esatte dell’accaduto.

Un grave incidente si è verificato nelle prime ore della giornata, quando un uomo di 42 anni è rimasto seriamente ferito durante alcuni lavori domestici. L’episodio ha subito destato preoccupazione tra i residenti della zona, richiamando l’attenzione dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Stando alle prime informazioni, l’uomo era impegnato nell’utilizzo di una motosega quando, improvvisamente e per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’attrezzo. La lama lo ha colpito al volto, provocando lesioni significative e rendendo necessario un intervento immediato. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure al 42enne, riscontrando una profonda ferita al viso e una deviazione del setto nasale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Tragico incidente in provincia di Caserta, muore militare della Finanza: grave la moglieUn grave incidente ha scosso la viabilità ieri sera lungo la statale 85 che collega Venafro e Isernia.

Incidente domestico a Chivasso: uomo ustionato in modo grave in casa, investito da un ritorno di fiammaNel pomeriggio dello scorso lunedì 2 febbraio 2026 un grave incidente domestico si è verificato in stradale Torino a Chivasso.

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Lomellina: ustionato durante una grigliata, ragazzino trasportato in ospedaleUn grave incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di ieri a Breme, piccolo comune della Lomellina, in provincia di Pavia, dove un ragazzino minorenne è rimasto ustionato durante i preparativ ... ticinonotizie.it

Cade in casa a 8 mesi, è gravissimaGrave incidente domestico nella tarda mattinata di ieri, poco prima delle 13.30, nella zona di via Ezio Vanoni a San Stino di Livenza (Venezia), nei pressi del Bivio Triestina. Una bambina di 8 mesi è ... polesine24.it

Un grave incidente è avvenuto oggi poco dopo le 11.15 a Isola Vicentina, lungo via Fossanigo. - facebook.com facebook

Grave incidente ferroviario nel Nord della #Francia. Intorno alle 7 del mattino tra Bethune e Lens, un treno ad alta velocità ( #TGV) ha urtato il rimorchio di un camion dell'esercito. x.com