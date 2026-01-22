Incendio a Rivara | appartamento rimane distrutto dalle fiamme donna ustionata in modo grave

Nella notte del 22 gennaio 2026, un incendio ha interessato un appartamento nella borgata Piano Prime Foglie di Rivara, causando la totale distruzione dell’immobile. Una donna è rimasta gravemente ustionata nell’incidente. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e valutare la situazione.

Un incendio ha distrutto un appartamento in una casa di borgata Piano Prime Foglie di Rivara nella tarda notte di oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Un'italiana di 68 anni, che vi abita, è rimasta ustionata in modo gravissimo ed è stata trasportata all'ospedale Cto di Torino con l'elisoccorso dai.

