Gratta e vinci regalato alla fidanzata è finita nel peggiore dei modi

A Carsoli, un paese nella provincia dell’Aquila, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione per settimane. Una persona ha regalato alla propria fidanzata un biglietto di gratta e vinci, ma l’esito della vincita ha portato a conseguenze negative. La vicenda ha diviso la comunità e generato discussioni, con sospetti e tensioni che si sono diffuse tra i residenti.

Per settimane, a Carsoli, non si è parlato d’altro. In quel comune della provincia dell’Aquila, una storia nata quasi per gioco si era trasformata in un caso capace di dividere, far discutere e alimentare sospetti, ricostruzioni e tensioni personali. Tutto era cominciato con un gesto semplice, quasi simbolico, legato alla Festa della Donna: un Gratta e Vinci regalato da un uomo alla propria compagna, un pensiero apparentemente banale destinato però a innescare una vicenda ben più pesante del previsto. L’8 marzo, dopo aver grattato il tagliando insieme in un bar del paese, i due avevano creduto di trovarsi davanti a una svolta clamorosa. La convinzione era quella di avere in mano un premio da 500mila euro, una cifra enorme, sufficiente a cambiare prospettive, abitudini e forse anche equilibri all’interno della coppia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L'Aquila, operaio di Carsoli regala 'gratta e vinci' da €500mila alla fidanzata e lei scappa, presentato esposto alla finanzaLa vicenda ha assunto una natura controversa poiché il biglietto risulta acquistato da lui ma regalato alla compagna, la quale dopo averlo depositato...

Regala un "Gratta e Vinci" alla fidanzata, lei vince 500mila euro e scappa di casa col bottinoUn Gratta e Vinci ha mandato in crisi una coppia di Carsoli, in provincia de l’Aquila.

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Gratta e vinci da 500mila euro a Carsoli, lei scappa per non dividere la somma con il fidanzato. Ma il biglietto era perdenteSi chiude nel modo più inaspettato la vicenda che per settimane ha tenuto creato scompiglio tra la comunità di Carsoli. un piccolo comune della provincia dell'Aquila. Quello ... ilmessaggero.it

Scappa dal compagno per un Gratta e vinci, ma il biglietto era perdente #grattaevinci x.com

Gratta e Vinci: pensa di aver vinto mezzo milione, arriva la tv ma è un errore - facebook.com facebook