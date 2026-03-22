La vicenda ha assunto una natura controversa poiché il biglietto risulta acquistato da lui ma regalato alla compagna, la quale dopo averlo depositato sul suo conto è sparita A Carsoli, nell’area dell’Aquila, un operaio ha donato alla fidanzata un gratta e vinci acquistato l’8 marzo, scoprendo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Aquila, operaio di Carsoli regala 'gratta e vinci' da €500mila alla fidanzata e lei scappa, presentato esposto alla finanza

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