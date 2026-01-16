Perché Vinitaly sceglie l’India Rebughini racconta la diplomazia del vino tra Roma e New Delhi

Il Vinitaly sceglie l’India per rafforzare i legami tra il settore vinicolo italiano e il mercato asiatico. Rebughini approfondisce come il vino possa rappresentare un elemento di diplomazia culturale tra Roma e New Delhi, evidenziando l’importanza strategica del settore agrifood come veicolo di soft power. L’evento del Vinitaly India Roadshow 2026 si inserisce in un percorso di valorizzazione e crescita internazionale del vino italiano, riconoscendo il ruolo chiave di questo settore nel contesto globale.

New Delhi – Il Vinitaly India Roadshow 2026 prende il via da New Delhi dentro una cornice ampia: il vino e la sua filiera come fattore strutturale di soft power per un Paese storicamente vitivinicolo come l'Italia, primo produttore mondiale, che trova nel settore agrifood uno degli elementi di proiezione e riconoscibilità internazionale. È in questo quadro che si inserisce l'attenzione crescente verso l'India, mercato ancora giovane ma sempre più rilevante, sia per il numero dei consumatori coinvolti, sia nel contesto più specifico del rafforzamento dei rapporti tra Roma e New Delhi osservato negli ultimi tre anni.

