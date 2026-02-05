tour de suisse con tanta valtellina sondrio e morbegnese protagonisti

Il Tour de Suisse 2026 fa tappa a Sondrio, portando grande visibilità alla Valle. La gara di ciclismo, tra le più importanti in Europa, si svolgerà anche in Valtellina. La città ospiterà le prime tappe, sia per le donne che per gli uomini, con il via già al mattino per le donne e nel pomeriggio per gli uomini. È un’occasione per la Valle di mostrare il suo volto sportivo e paesaggistico.

Il Tour de Suisse 2026 sbarca a Sondrio. Dopo le Olimpiadi un bel palcoscenico per la Valle. La gara di ciclismo a tappe, tra le più prestigiose in circolazione eccezion fatta per le big 3 (Tour del France, Giro d’Italia e Vuelta), sarà a forti tinte valtellinesi con il capoluogo di provincia che ospiterà la tappa di apertura sia della gara femminile (al via al mattino) sia di quella maschile (al via nel pomeriggio). E questa è la prima volta che la corsa elvetica, giunta alla sua 89^ edizione, parte dall’Italia. La data da segnare sul calendario è mercoledì 17 giugno. Dopo essere arrivata l’anno scorso a Piuro, in Valchiavenna, la gara si inoltrerà fino al capoluogo per una tappa con partenza e arrivo a Sondrio che metterà in luce le bellezze di un’intera vallata e, in particolar modo, della Bassa Valle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina gli organizzatori hanno confermato: Tadej Pogacar parteciperà al Tour de Suisse, che si terrà quest’anno in Valtellina.

