Nella settima puntata del Grande Fratello Vip 8 si sono verificati diversi scontri tra i concorrenti. Renato ha ricevuto un punteggio di 2, mentre Raul ha ottenuto un 6. Tra i momenti più discussi, c’è stato un confronto tra Antonella Elia e Alessandra che ha attirato l’attenzione dei telespettatori. La puntata ha visto anche altri interventi e reazioni da parte dei partecipanti, mantenendo alta l’attenzione sul reality.

La settima puntata del Grande Fratello Vip 8 ha acceso il confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, ma ha soprattutto gettato nuova luce su due concorrenti: Renato e Blu Il Grande Fratello Vip giunge a metà della sua corsa e marcia spedito verso la finale, che, da voci di corridoio, pare Mediaset pensi addirittura di posticipare di una settimana (inizialmente al pubblico ne sono state promesse 6). Gli ascolti d'altronde, dopo il crollo della seconda puntata, sembrano essersi stabilizzati intorno ai 2 milioni e poco più di spettatori per ogni appuntamento, poco oltre il 16% di share. Risultato non ottimale ma evidentemente accettabile per un'edizione che, se il format non fosse stato già spremuto oltre ogni misura, sarebbe anche la più godibile da diversi anni a questa parte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, pagelle settima puntata: Renato inqualificabile (2), Raul "sgama" Blu (6)

Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni settima puntata: scoppia il ‘tanga gate’ di BluAnticipazioni settima puntata di martedì 7 aprile 2026 Settimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste...

Pagelle Grande Fratello Vip 2026: Adriana Volpe blocco di ghisa, Francesca Manzini sottona. Qualcuno svegli Raul, Nicolò e BluRoma, 30 marzo 2026 - Le pagelle della puntata di lunedì 30 marzo del Grande Fratello Vip raccontano di un’edizione del reality show fra le migliori...

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, pagelle: l'amore impossibile di Francesca Manzini, Adriana Volpe e il tabù del ciclo mestruale (6), Lucarelli irriconoscibile (5); Grande Fratello Vip, le pagelle della sesta puntata: il sangue freddo di Ilary (8), tutti contro la Manzini (4); Pagelle Grande Fratello Vip 2026: Adriana Volpe blocco di ghisa, Francesca Manzini sottona. Qualcuno svegli Raul, Nicolò e Blu; Grande Fratello Vip, pagelle quinta puntata: Adriana Volpe e la sua privacy (7), Ibiza da brividi (2).

Pagelle Grande Fratello Vip 2026, 7 aprile| Mussolini esagerata, Renato sbaglia tutto, Todaro ineditoPagelle Grande Fratello Vip 2026, i momenti top e flop della puntata del 7 aprile su Canale 5: Alessandra Mussolini esagerata, Renato sbaglia tutto ... ilsussidiario.net

Grande Fratello Vip, le pagelle della settima puntata: la Mussolini esagera (4), brutta figura per Biancardi (3)Grande Fratello Vip, le pagelle della settima puntata: Alessandra Mussolini esagera, brutta figura per Renato Biancardi. dilei.it

La prima Pasqua trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip porta con sé emozioni forti e un inevitabile carico di malinconia - facebook.com facebook

Ascolti Tv. #Montalbano contro il #GrandeFratelloVip, chi ha vinto. #Floris azzanna #Belve x.com