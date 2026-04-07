Grande Fratello Vip 2026 anticipazioni settima puntata | scoppia il ‘tanga gate’ di Blu

Il settimo appuntamento del Grande Fratello Vip 2026 si è svolto martedì 7 aprile, con la conduzione di Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la puntata, si è parlato di un episodio chiamato ‘tanga gate’ che ha coinvolto Blu, uno dei concorrenti del reality. La diretta ha mostrato vari momenti di confronto e discussione tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’incidente.

Anticipazioni settima puntata di martedì 7 aprile 2026. Settimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In Casa è ormai arrivata al capolinea l’amicizia tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Dopo giorni di tensione, insulti e inedite alleanze, le tre donne verranno messe a confronto. Intanto, la primavera fa nascere anche nuovi interessi nella Casa: Renato Biancardi è rapito da Adriana Volpe, Antonella Elia rivela una segreta attrazione per Marco Berry, mentre Raimondo Todaro ed Alessandra Mussolini scoprono nuove affinità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni settima puntata: scoppia il ‘tanga gate’ di Blu Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, scoppia il “pillola gate” tra Dario Cassini e Antonella Elia | Video Mediaset Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta terza puntata: il ‘pillole gate’… senza immagini! Grande Fratello Vip 2026, caos prima ancora di iniziare Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della quinta puntata; Grande Fratello Vip 2026 : tre motivi per cui non sta funzionando (e c'entra anche Ilary Blasi); Grande Fratello Vip 2026, sesta puntata: cos'è successo il 3 aprile. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 7 aprile 2026, torna il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi con tanti colpi di scena: chi sarà eliminato dalla casa? superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 3 aprile? | Video MediasetGrande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 3 aprile? Chi vuoi salvare tra Ibiza Altea e Raimondo Todaro? superguidatv.it Paola Caruso è una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com