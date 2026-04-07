Grande Fratello Vip 2026 anticipazioni settima puntata | scoppia il ‘tanga gate’ di Blu

Da davidemaggio.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settimo appuntamento del Grande Fratello Vip 2026 si è svolto martedì 7 aprile, con la conduzione di Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la puntata, si è parlato di un episodio chiamato ‘tanga gate’ che ha coinvolto Blu, uno dei concorrenti del reality. La diretta ha mostrato vari momenti di confronto e discussione tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’incidente.

Anticipazioni settima puntata di martedì 7 aprile 2026. Settimo appuntamento per il  Grande Fratello Vip  condotto da  Ilary Blasi  con le opinioniste  Cesara Buonamici  e  Selvaggia Lucarelli. In Casa è ormai arrivata al capolinea l’amicizia tra Antonella Elia,  Alessandra Mussolini  e  Paola Caruso. Dopo giorni di tensione, insulti e inedite alleanze, le tre donne verranno messe a confronto. Intanto, la primavera fa nascere anche  nuovi interessi  nella Casa:  Renato Biancardi  è rapito da  Adriana Volpe, Antonella Elia rivela una segreta attrazione per  Marco Berry, mentre  Raimondo Todaro  ed  Alessandra Mussolini  scoprono nuove affinità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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