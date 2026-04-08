Grande Fratello Vip gesto choc di Renato Biancardi contro Lucia Ilardo | cosa ha fatto

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un episodio che ha suscitato scalpore: Renato Biancardi ha compiuto un gesto considerato choc nei confronti di Lucia Ilardo. La trasmissione, che ha raggiunto il 16% di share con oltre 2 milioni di spettatori, si è concentrata anche su questo episodio, alimentando discussioni tra il pubblico e i media. La dinamica precisa del gesto non è stata ancora chiarita ufficialmente.

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. L'ultima puntata ha totalizzato il 16% di share per oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti. Tra i protagonisti della diretta del 7 aprile vi è stato Renato Biancardi, che è finito al centro della polemica per il suo comportamento avuto nei confronti di Lucia Ilardo. Selvaggia Lucarelli ha accusato il napoletano di aver sparlato e reso pubblica l'intimità con l'ex protagonista di Temptation Island durante una chiacchierata con Ibiza Altea. Una scoperta che non è andata giù a Lucia Ilardo, la quale ha deciso di nominarlo durante le nomination al Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, gesto choc di Renato Biancardi contro Lucia Ilardo: cosa ha fatto Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo bacia Renato Biancardi: la reazione di Rosario GuglielmiLe vicende dei protagonisti del Grande Fratello Vip stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Grande Fratello Vip, frase infelice di Renato Biancardi su Lucia Ilardo: verrà bacchettato in diretta?Stasera su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip e di sicuro verrà dedicato spazio a Lucia Ilardo e Renato Biancardi. SCANDALO GF VIP: BLU regala PERIZOMA e scoppia il CAOS! Temi più discussi: Ilary Blasi non rialza il Grande Fratello Vip, flop contro la Via Crucis: ma gli autori la 'coccolano' con un gesto tenerissimo; Il rapporto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo: il tanga gate al GF Vip; Paura per Lucia Ilardo al GF VIP: prende troppo lassativo ma il suo malore nasconde un segreto; Grande Fratello Vip, Blu nel mirino: mutande come trofeo e scoppia il caos. Grande Fratello Vip, acceso confronto tra Lucia e Renato: Mi hai detto una bugia in facciaLucia Ilardo e Renato Biancardi si isolano dopo la puntata del Grande Fratello Vip per un confronto ma finiscono per litigare ancora. comingsoon.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 7 aprile 2026, torna il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi con tanti colpi di scena: chi sarà eliminato dalla casa? superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, settimana puntata: Antonella Elia nel mirino di Alessandra Mussolini, Lucia e Renato già in crisi - facebook.com facebook Ascolti Tv. #Montalbano contro il #GrandeFratelloVip, chi ha vinto. #Floris azzanna #Belve x.com