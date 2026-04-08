Grande Fratello Vip gesto choc di Renato Biancardi contro Lucia Ilardo | cosa ha fatto

Da ilsipontino.net 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un episodio che ha suscitato scalpore: Renato Biancardi ha compiuto un gesto considerato choc nei confronti di Lucia Ilardo. La trasmissione, che ha raggiunto il 16% di share con oltre 2 milioni di spettatori, si è concentrata anche su questo episodio, alimentando discussioni tra il pubblico e i media. La dinamica precisa del gesto non è stata ancora chiarita ufficialmente.

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. L'ultima puntata ha totalizzato il 16% di share per oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti. Tra i protagonisti della diretta del 7 aprile vi è stato Renato Biancardi, che è finito al centro della polemica per il suo comportamento avuto nei confronti di Lucia Ilardo. Selvaggia Lucarelli ha accusato il napoletano di aver sparlato e reso pubblica l'intimità con l'ex protagonista di Temptation Island durante una chiacchierata con Ibiza Altea. Una scoperta che non è andata giù a Lucia Ilardo, la quale ha deciso di nominarlo durante le nomination al Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, gesto choc di Renato Biancardi contro Lucia Ilardo: cosa ha fatto

Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo bacia Renato Biancardi: la reazione di Rosario GuglielmiLe vicende dei protagonisti del Grande Fratello Vip stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano.

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