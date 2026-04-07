Stasera su Canale 5 va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip, con attenzione rivolta a Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Durante la trasmissione, si discuterà di una frase infelice pronunciata da Biancardi nei confronti di Ilardo. È previsto che il concorrente venga richiamato in diretta per chiarimenti sulla sua affermazione. La puntata si concentrerà anche sugli sviluppi all’interno della casa.

Stasera su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip e di sicuro verrà dedicato spazio a Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Il loro rapporto ha preso una brutta piega negli ultimi giorni, infatti dopo una forte intesa iniziale non sono più riusciti ad andare d'accordo. Nella casa più spiata dagli italiani tra loro sembrava esserci molto feeling, si sono anche baciati più volte, la sorella della gieffina però pensa che lui stia solo giocando. C'è stato qualche tentativo di chiarimento tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, durante gli ultimi confronti però si sono attaccati e criticati a vicenda. La frase di... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, frase infelice di Renato Biancardi su Lucia Ilardo: verrà bacchettato in diretta?

Grande Fratello Vip, Renato Biancardi nella bufera per la frase su Lucia: "Me l'ha data"Dopo una notte di intimità nella Casa, Renato Biancardi si lascia andare a una confessione su Lucia Ilardo che non passa inosservata.

Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo bacia Renato Biancardi: la reazione di Rosario GuglielmiLe vicende dei protagonisti del Grande Fratello Vip stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano.

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