Brolo il paese dell' eterno presente

Brolo è un comune di 7,7 km² situato lungo la costa, con una popolazione di circa 5.700 abitanti. Negli ultimi anni, il numero di residenti ha mostrato una diminuzione costante. La località si trova tra il mare e l’interno, rappresentando un esempio di territorio con caratteristiche di piccola comunità di frontiera. La sua popolazione e la superficie sono state oggetto di studi demografici e amministrativi recenti.

Brolo è un territorio sospeso tra mare e realtà: 7,7 km² di territorio e 5.735 residenti. Tendenza demografica decrescente. Nel 2024: 39 nascite, 46 decessi, migrazioni –6, saldo finale –13. Il tessuto artigianale e industriale di Brolo si è assottigliato: negli anni ’80 e ’90 il paese poteva contare su un piccolo ma vivace comparto di laboratori, edilizia, falegnamerie, officine, imprese familiari che davano lavoro e identità. Oggi, di quel mosaico restano solo alcune tessere. Il risultato è un’economia che si è spostata quasi tutta sul terziario: commercio, servizi, turismo estivo che generano redditi medi intorno ai 17.800 euro; abbastanza per vivere, troppo poco per trattenere i giovani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Ferrara rilegge la Costituzione: otto lezioni per capire il presente e costruire il futuro del Paese.Ferrara si prepara a un intenso percorso di approfondimento sulla Costituzione italiana. Cortese, libero, eterno: “L’Invenzione dell’amore” incanta il MetropolitanoIl Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato sabato 14 febbraio 2026 il debutto della rassegna “Un palco per la città” con lo... Argomenti più discussi: Brolo, il paese dell'eterno presente; Tragedia a Patti: bimba di Brolo di un anno e mezzo muore in ospedale; Brolo – Sicilia… Ciatu di lu me cori: il musical sulle tradizioni alla Sala Rita Atria; Il Città di Sant’Angelo vola in Prima Categoria: seconda promozione consecutiva. Brolo: installate nuove segnaletiche per accompagnare cittadini e visitatoriIl Comune di Brolo prosegue nel suo progetto di costruire il racconto del proprio paese, attraverso lo spazio pubblico. Sono ... 98zero.com Buongiorno. A Brolo nella notte la temperatura è scesa fino a 11,3°C con umidità compresa fra 58% e 81%. Per oggi e per la notte a seguire si prevede cielo sereno. Temperatura massima di 19°C circa. Umidità fra il 60% e l' 80%. Mare calmo: altezza onda 0, - facebook.com facebook