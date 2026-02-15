Olimpiadi Milano Cortina medaglia d' argento per l' unico genovese presente
Lorenzo Sommariva, il solo atleta genovese in gara, ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi di Milano Cortina, dopo aver sfidato avversari di tutto il mondo nel snowboard cross a squadre miste. Il suo risultato si deve alla determinazione messa in ogni corsa, che gli ha permesso di salire sul podio e portare a casa un riconoscimento importante.
Il genovese Lorenzo Sommariva ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina nello snowboard cross a squadre misto. Lorenzo, nato a Genova il 5 agosto 1993, è alla terza partecipazione alle Olimpiadi invernali, nel 2018 e nel 2022, a Pyeongchang e Pechino. Da tempo è stato adottato dalla Valle d'Aosta, in particolare da Chamois, località dove i genitori avevano comprato una seconda casa poco prima della sua nascita. "Vederlo salire sul podio olimpico con i colori dell'Italia è motivo di grande orgoglio per tutta Genova. Sono davvero felice per questo traguardo straordinario.
Olimpiadi Milano-Cortina, Italia vince medaglia d’argento nella staffetta mista 4x6km del biathlon con Wierer, Vittozzi, Hofer e Giacomel
L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Milano Cortina 2026, super Italia nel Mixed Team del biathlon: è medaglia d’argento
L’Italia conquista l’argento nel biathlon a Anterselva.
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...
San Marino RTV. . MILANO CORTINA 2026 Le emozioni di San Marino alle Olimpiadi e l'impegno di chi ci lavora Tutta la Repubblica del Titano ha fatto il tifo per Rafael Mini nel giorno della di debutto dello slalom special. A Livigno c'è anche Sara Mussoni al l facebook
