Olimpiadi Milano Cortina medaglia d' argento per l' unico genovese presente

Il genovese Lorenzo Sommariva ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina nello snowboard cross a squadre misto. Lorenzo, nato a Genova il 5 agosto 1993, è alla terza partecipazione alle Olimpiadi invernali, nel 2018 e nel 2022, a Pyeongchang e Pechino. Da tempo è stato adottato dalla Valle d'Aosta, in particolare da Chamois, località dove i genitori avevano comprato una seconda casa poco prima della sua nascita. "Vederlo salire sul podio olimpico con i colori dell'Italia è motivo di grande orgoglio per tutta Genova. Sono davvero felice per questo traguardo straordinario.

L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

L’Italia conquista l’argento nel biathlon a Anterselva.

