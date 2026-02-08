Kanseikan Orvieto protagonista al Grand Prix del Lazio FIK

A Genzano di Roma, al Palacesaroni, si è tenuto il Grand Prix del Lazio FIK. La gara ha visto protagonista la squadra Kanseikan Orvieto, che ha partecipato alla seconda prova nazionale della stagione. I giovani atleti hanno affrontato con determinazione le sfide sul tatami, dando il massimo per portare a casa buoni risultati. La competizione ha richiamato molti appassionati e allenatori, tutti pronti a sostenere i giovani talenti.

ORVIETO - Si è svolto a Genzano di Roma, presso il Palacesaroni, il Grand Prix del Lazio FIK, seconda gara nazionale della stagione in corso. Un appuntamento di grande rilievo che ha registrato circa 1200 iscrizioni, suddivise tra la giornata di sabato dedicata al Kata (forma) e quella di domenica, con protagonista il Kumite (combattimento). Il gruppo agonisti della Kanseikan Orvieto era presente in gara accompagnato dal M° Affatati, in veste di coach a bordo tatami, e dal compagno di squadra Aleandro Iacovelli, impegnato nel supporto di coaching mentale. I risultati Thomas Delli Poggi conquista il 1° posto nella categoria Seniores Sanbon -74 kg.

