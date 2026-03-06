judo azzurri eliminati prima del final block nel day 1 del grand prix upper austria 2026

Nella prima giornata del Grand Prix di judo a Linz, cinque categorie di peso sono state protagoniste delle competizioni. La TipsArena ha ospitato gli incontri nelle fasce -48 kg, -52 kg e -57 kg femminili, oltre a -60 kg e -66 kg maschili. Gli azzurri sono stati eliminati prima del Final Block, segnando la conclusione della prima sessione di gare.

Calato il sipario sulla prima giornata di incontri del Grand Prix Upper Austria 2026 di judo. La TipsArena di Linz è stata teatro di un day-1 in cui sono state cinque le categorie di peso coinvolte: –48 kg, -52 kg e -57 kg femminili, -60 kg e -66 kg maschili. Tra le fila azzurre sono stati impegnati Biagio D’Angelo e Mario Tinelli nei -60 kg e Alessio De Luca nei -66 kg tra gli uomini, mentre tra le donne Giulia Ghiglione e Anna Iovino nei -48 kg, Ilaria Finestrone e Alessandra Rocco nei -52 kg, Silvia Pellitteri e Thauany Capanni Dias nei -57 kg. Poche soddisfazioni per i rappresentanti del Bel Paese, dal momento che nessuno è riuscito a raggiungere il Final Block. 🔗 Leggi su Oasport.it

