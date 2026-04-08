Grand Hotel Baglioni e Ginarte insieme per un nuovo appuntamento dedicato alla mixology

Mercoledì 16 aprile alle 19, il B-Roof del Grand Hotel Baglioni ospiterà l’evento B-shake, terzo appuntamento del ciclo B-Moments dedicato alla cultura dei cocktail e dei distillati. L’evento si inserisce nella Florence Cocktail Week, una delle principali manifestazioni italiane nel settore della miscelazione. La serata è organizzata in collaborazione con Ginarte, azienda specializzata nel settore dei distillati.

Mercoledì 16 aprile (ore 19), il B-Roof del Grand Hotel Baglioni ospita B-shake, terzo appuntamento del ciclo B-Moments dedicata al mondo dei cocktail e dei distillati, nell’ambito della Florence Cocktail Week, manifestazione di riferimento nel panorama della miscelazione italiana.In. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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