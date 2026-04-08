Gragnano al via i lavori alle Poste

A Gragnano, nella provincia di Piacenza, sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di via Trieste, 2. L’intervento riguarda la modernizzazione degli spazi e l’introduzione di nuovi servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. La ristrutturazione mira a rendere l’ambiente più confortevole per gli utenti e a migliorare l’efficienza degli uffici postali della zona.

Procede la modernizzazione della rete degli uffici polis in provincia di Piacenza. Anche nell’ufficio di Gragnano in via Trieste, 2, partono i lavori di ristrutturazione e modernizzazione per avere ambienti maggiormente confortevoli e l’inserimento dei nuovi servizi della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Al via i lavori del progetto Polis alle Poste di Gazzola, stop alle attività dal 22 gennaioDa giovedì 22 gennaio nell'ufficio postale di Gazzola di via Roma 106, inizieranno gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei... Scala: al via i lavori alle Poste per il progetto PolisPoste Italiane fa sapere che anche l’ufficio postale di Scala è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi... Temi più discussi: A Gragnano lavori al via per la linea elettrica interrata: scavi per quasi 3 km; Gragnano, patto tra Comune e Consorzio: Festa della Pasta a Via Roma; Gragnano, dal silenzio della necropoli riappare la Sirena. Gragnano, al via i lavori alle PosteL’ufficio rimarrà chiuso da giovedì 16 aprile per permettere l’installazione di un ufficio container posizionato nel parcheggio antistante l’ufficio, e sarà a disposizione dei cittadini a partire da m ... ilpiacenza.it A Gragnano lavori al via per la linea elettrica interrata: scavi per quasi 3 kmStanno per partire nel Comune di Gragnano Trebbiense i lavori per la Costruzione della nuova linea interrata MT a 15kV, denominata MT STERIL, e lunga ... piacenzasera.it Pasta di Gragnano IGP = grano italiano Non sempre. Abbiamo controllato tra supermercati e discount e la realtà è diversa da quello che molti pensano: non tutta la pasta di Gragnano è fatta con grano italiano. Il disciplinare IGP infatti garantisce metodo e qua - facebook.com facebook