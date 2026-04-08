Gragnano al via i lavori alle Poste

Da ilpiacenza.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gragnano, nella provincia di Piacenza, sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di via Trieste, 2. L’intervento riguarda la modernizzazione degli spazi e l’introduzione di nuovi servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. La ristrutturazione mira a rendere l’ambiente più confortevole per gli utenti e a migliorare l’efficienza degli uffici postali della zona.

Procede la modernizzazione della rete degli uffici polis in provincia di Piacenza. Anche nell’ufficio di Gragnano in via Trieste, 2, partono i lavori di ristrutturazione e modernizzazione per avere ambienti maggiormente confortevoli e l’inserimento dei nuovi servizi della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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