Al via i lavori del progetto Polis alle Poste di Gazzola stop alle attività dal 22 gennaio

A partire da giovedì 22 gennaio, i lavori di ammodernamento interesseranno l’ufficio postale di Gazzola in via Roma 106. Durante gli interventi, i servizi postali saranno temporaneamente sospesi per consentire gli interventi di miglioramento della struttura e dell’offerta. La riapertura è prevista al termine dei lavori, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente e di qualità ai cittadini.

Da giovedì 22 gennaio nell'ufficio postale di Gazzola di via Roma 106, inizieranno gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza, pertanto l'ufficio interromperà il suo servizio.Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi.

