Scala | al via i lavori alle Poste per il progetto Polis

Poste Italiane fa sapere che anche l'ufficio postale di Scala è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell'accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis, l'iniziativa che renderà semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. L'obiettivo è di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Presso l'ufficio postale di Scala sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti. Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l'ufficio di Ravello, in via Giovanni Boccaccio, 21, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

