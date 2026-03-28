Cambio gomme | date obblighi costi e sanzioni?

Dal 15 maggio scatta l’obbligo di sostituire le gomme invernali con quelle estive per chi ha montato pneumatici stagionali. La normativa prevede sanzioni che vanno da 422 a 1.682 euro per chi non rispetta questa scadenza. I costi del cambio variano in base alle officine e ai servizi richiesti, mentre le date di effettuazione sono stabilite dalla legge.

Il cambio gomme estive è obbligatorio entro il 15 maggio per chi ha montato pneumatici invernali. Chi non provvede rischia una multa da 422 a 1.695 euro e il ritiro della carta di circolazione. Ecco tutto quello che devi sapere. Le date del cambio gomme 2026. 15 aprile: si possono montare le gomme estive (inizio finestra). 15 maggio: termine ultimo per sostituire le gomme invernali con quelle estive. 15 ottobre: si possono montare le gomme invernali. 15 novembre: obbligo gomme invernali o catene a bordo (dove previsto). Sanzioni. Se circoli con gomme invernali dopo il 15 maggio e queste hanno un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione: Multa da 422 a 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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