Golden Retriever e il rito degli snack | tra fame e lentezza

Due Golden Retriever, Chester e Chase, hanno avviato una routine quotidiana in cui, al risveglio, aspettano di ricevere uno snack. La scena si ripete ogni mattina, con i due cani che si avvicinano alle persone di casa e manifestano il desiderio di cibo. La loro attesa si caratterizza per una certa calma e lentezza, che si ripropone con costanza nel tempo.

Due Golden Retriever, Chester e Chase, trasformano ogni risveglio in un rituale basato sulla richiesta di snack. La proprietaria condivide online le abitudini mattutine dei suoi cani, evidenziando il legame tra il caffè della donna e i premi per gli animali. L’inizio della giornata per @chasinchester è scandito da una sequenza precisa. Non appena la proprietaria si sveglia, i due cani si posizionano presso la porta con uno sguardo carico di speranza. Chester ha otto anni, mentre Chase ne ha quattro. Entrambi appartengono a una razza nota per avere appetiti insaziabili e occhi estremamente espressivi, caratteristiche che rendono quasi impossibile negare loro qualsiasi richiesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golden Retriever e il rito degli snack: tra fame e lentezza Fame imprevista: il Golden Retriever che divora un panino in un istanteBauer, un Golden Retriever, ha ignorato le richieste di calma del suo proprietario per divorare rapidamente un panino di Chick-fil-A durante una gita... Golden Retriever al caffè: la missione affettuosa di Joey tra i tavoliJoey, un Golden Retriever estremamente socievole, trasforma ogni visita in un locale per caffè in un’occasione di socializzazione immediata non... Temi più discussi: Golden Retriever protagonisti per un giorno a Cannuzzo di Cervia; Il proprietario torna finalmente dal viaggio: la reazione del Golden Retriever conquista il web; La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti; Le 10 razze più diffuse di cani in Italia. La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazientiUn ospite d’eccezione, capace di riportare il sorriso a tutti i presenti. Da qualche settimana, al sabato pomeriggio, al Centro Maria Letizia Verga - Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori i bambini ... monzatoday.it Golden Retriever protagonisti per un giorno a Cannuzzo di CerviaIl prossimo 10 aprile, a Cannuzzo di Cervia, è in programma una giornata dedicata al Golden Retriever, razza canina molto apprezzata, soprattutto dalle famiglie. L'appuntamento, a partire dalle 15, è ... ravennawebtv.it Hampton la nostra golden retriever e la sorpresa di Pasqua #dog #dogoftheday #doglover #methemiddleone #hamptonthegolden - facebook.com facebook