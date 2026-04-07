Golden Retriever al caffè | la missione affettuosa di Joey tra i tavoli

Un Golden Retriever molto socievole si aggira tra i tavoli di un caffè, portando allegria e interagendo con i clienti. Quando viene liberato dal guinzaglio, il cane si avvicina alle persone, creando subito un’atmosfera di convivialità. La presenza del cane è diventata parte integrante delle visite al locale, attirando l’attenzione dei clienti e favorendo incontri spontanei tra gli avventori.

Joey, un Golden Retriever estremamente socievole, trasforma ogni visita in un locale per caffè in un’occasione di socializzazione immediata non appena viene liberato dal guinzaglio. Il cane si lancia con entusiasmo verso i presenti per cercare attenzioni e carezze, rendendo l’atmosfera del luogo gioiosa e divertente. L’animale non spreca neppure un istante della sua libertà motoria. Una volta sciolto il legame fisico con il proprietario, Joey agisce con rapidità per esplorare l’ambiente circostante, vedendo ogni sconosciuto come un potenziale nuovo amico da salutare. Il comportamento del cane è stato documentato in un filmato condiviso dall’utente @joeyhowudoinnn su Instagram. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golden Retriever al caffè: la missione affettuosa di Joey tra i tavoli Golden Retriever vs Stitch: l’ora di capricci per un pelucheMoose, un Golden Retriever, ha dato vita a una vera e propria battaglia domestica dopo aver scoperto che la sua proprietaria aveva acquistato un... Leggi anche: La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti