Una squadra statunitense si confronterà con altre avversarie nella Louis Vuitton Cup, competizione che decide chi sfiderà il team neozelandese nella prossima America’s Cup. La gara si svolgerà a Napoli, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La presenza di questa formazione segna un momento di interesse internazionale per l’evento, che vede coinvolti anche altri sfidanti, tra cui una squadra italiana.

Una squadra statunitense parteciperà alla Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che determinerà chi affronterà Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. Lo scorso anno era giunta la notizia della rinuncia di American Magic dopo aver affrontato le ultime campagne senza successo e si temeva che la bandiera a stelle e strisce sarebbe rimasta lontana dalla massima competizione velica per la prima volta dopo oltre un secolo (l’evento nacque nel 1851), ma oggi è arrivato l’annuncio della presenza di American Racing Challenger Team USA, in rappresentanza dello Yacht Club di Newport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gli USA saranno in America’s Cup! Una squadra a stelle e strisce gareggerà a Napoli, nuovi sfidanti per Luna Rossa

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America’s Cup a Napoli: Max Sirena (Luna Rossa)

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