America’s Cup 2027 Sirena | Napoli sarà unica per Luna Rossa

Il CEO di Luna Rossa esprime ottimismo sulla possibilità di disputare l’America’s Cup 2027 a Napoli, considerandola una location ideale. Il golfo offre un contesto straordinario e un pubblico appassionato, elementi fondamentali per una competizione di alto livello. La città, con la sua unicità, rappresenta un punto di riferimento importante per l’evento, che richiederà il sostegno di tutti per raggiungere il massimo successo.

Il ceo di Luna Rossa guarda alla sfida nel Golfo: “Qui pubblico straordinario. Servirà il sostegno di tutti per competere al massimo livello” “Penso che l’America’s Cup a Napoli sarà qualcosa di unico, come unica al mondo è la città di Napoli”. Non ha dubbi Max Sirena, ceo di Luna Rossa, parlando della prossima edizione della Coppa America in programma nel Golfo di Napoli nel 2027. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Luna Rossa e il rebus dell’iscrizione alla America’s Cup. Sirena: “Aspettiamo informazioni da NZ e Atena…”

Leggi anche: Luna Rossa e il rebus dell’iscrizione alla America’s Cup. Sirena: “Aspettiamo informazioni da NZ e Athena…”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: America's Cup, la Road to Naples partirà da Cagliari con la prima regata preliminare. Nepi Molineris: Da qui il via ad un percorso che promuove sport e territori; Presentazione ufficiale della Coppa America a Napoli; L'America's Cup di Napoli comincia in Sardegna...; America’s Cup, tutto pronto per la presentazione ufficiale: così inizia la sfida dei 5 team.

America's Cup a Napoli, la prima regata il 10 luglio 2027La prima regata della 38ma America's Cup 2027, per la prima volta organizzata in Italia, nelle acque del Golfo di Napoli, si disputerà il 10 luglio del 2027. (ANSA) ... ansa.it

America’s Cup, si comincia il 10 luglio 2027La prima regata della 38esima America's Cup 2027, per la prima volta organizzata in Italia, nelle acque del Golfo di Napoli, si disputerà il 10 luglio del 2027. L'annuncio in occasione della presentaz ... ilroma.net

Max Sirena svela il piano Luna Rossa per Napoli 2027 Massimiliano "Max" Sirena, CEO e skipper di Luna Rossa Team ha acceso i riflettori sulla prossima sfida di Coppa America che si terrà nel 2027 a Napoli. Dopo trent'anni di tentativi, il team italiano è pron - facebook.com facebook