Michela Moioli | Dopo gli ultimi anni mai avrei creduto di prendere due medaglie

Michela Moioli ha conquistato due medaglie ai Giochi di Livigno, un risultato che non si sarebbe aspettata dopo gli anni difficili passati. La snowboarder italiana ha vinto l’argento a squadre miste e il bronzo individuale, portando a quattro il totale delle sue medaglie olimpiche. La sua gara si è svolta sotto il sole e con molta atmosfera di festa tra gli appassionati di sport sulla neve.

