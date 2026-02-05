Dopo la condanna di Maja T in Ungheria gli antagonisti si riorganizzano | le nostre città sono sotto tiro

Dopo la condanna di Maja T in Ungheria, gli antagonisti italiani e europei si riorganizzano. La sentenza di otto anni di carcere ha riacceso le proteste e le tensioni tra chi si oppone alle autorità. Le nostre città sono di nuovo sotto tiro, con gruppi che minacciano azioni di protesta e si preparano a reagire. La vicenda ha riacceso il fronte delle opposizioni e alimenta le tensioni tra chi chiede libertà e chi invece sostiene le restrizioni.

La condanna a otto anni per Maja T, l’antagonista vicina ad Ilaria Salis che ha aggredito i manifestanti ungheresi a febbraio 2023, ha scatenato (di nuovo?) la rabbia degli antagonisti europei. Ora i gruppi dell’estrema sinistra stanno iniziando ad organizzarsi, inclusi quelli italiani, col rischio di provocare guerriglie urbane e distruzioni nelle città: proprio come è accaduto per i cortei pro-Cospito. A riportare la notizia è stato Libero, che ha ricordato come i centri abitati più danneggiati dai sodali dell’anarchico siano state Milano e Torino, a partire dagli attacchi alle forze dell’ordine, fino alle devastazioni di ogni genere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

