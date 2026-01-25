Una cliente con taglia 48 ha ricevuto una risposta inaspettata da una commessa, suscitando stupore e disagio. La donna, vittima di body shaming, ha deciso di rivolgersi agli avvocati per tutelare i propri diritti. Un episodio che mette in luce l’importanza di sensibilizzare sulla rispettosa comunicazione e il rispetto verso tutte le persone, indipendentemente dalla taglia o dall’aspetto fisico.

Non poteva credere alle proprie orecchie eppure è accaduto. Una donna ha ricevuto, da parte di una commessa di un negozio, una risposta sconcertante che l’ha scossa, non poco. Come riporta l’agenzia Ansa la frase incriminata è stata: “ Se ha la taglia 48, se le piace mangiare, non è colpa nostra”. Ma cosa è accaduto esattamente? Il 13 gennaio scorso, una donna – che ha voluto tenere nascosto il proprio nome – ha chiamato al negozio, perché aveva visto sul loro sito ufficiale un cappotto che le interessava. La donna ha telefonato per chiedere se di quel capo ci fosse la taglia 48. La persona all’ altro capo del telefono ha risposto che non c’era la taglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se ha la taglia 48, se le piace mangiare, non è colpa nostra”: la sconcertante risposta ad una cliente. “Sono vittima di body shaming, ho chiamato gli avvocati”

“Sei taglia 48, se ti piace mangiare non è colpa nostra”, cliente va dagli avvocatiUna cliente con taglia 48, dopo aver contattato un negozio online per un cappotto, ha ricevuto una risposta che ha suscitato polemiche: “Se ha la taglia 48, se le piace mangiare, non è colpa nostra”.

Napoli, viene offesa per una taglia: "Se le piace mangiare..." | Cliente chiede scuse e risarcimentoUna cliente di Napoli ha denunciato un episodio di body shaming avvenuto in un esercizio commerciale, ricevendo commenti offensivi sulla sua taglia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: 'Ha la taglia 48? Mangia troppo...', cliente negozio va dagli avvocati; Ha la taglia 48? Perché mangia troppo. E la cliente va dagli avvocati: Il negozio fa body shaming; Donna chiama il negozio per un cappotto taglia 48, il negoziante: Non ce l'ho, se le piace mangiare non è colpa nostra. Lei denuncia...; Napoli, Ha la taglia 48? Mangia troppo, donna vittima di body shaming dopo la telefonata ad un negozio.

Napoli, «Ha la taglia 48? Mangia troppo», donna vittima di body shaming dopo la telefonata ad un negozio«Se ha la taglia 48, se le piace mangiare, non è colpa nostra». È quanto si è sentita dire la cliente di un negozio con il quale si era messa in ... ilmattino.it

Ha la taglia 48? Mangia troppo..., cliente di un negozio va dagli avvocati«Se ha la taglia 48, se le piace mangiare, non è colpa nostra». È quanto si è sentita dire la cliente di un negozio con il quale si era messa in contatto telefonico dopo avere visto on-line un cappott ... gazzettadiparma.it

«Se ha la taglia 48, se le piace mangiare, non è colpa nostra» - facebook.com facebook