missione compiuta tutte le volte che trump ha sferrato attacchi proclamando la vittoria ma senza sconfiggere il nemico

Il 25 giugno 2025, viene riferito di un raid a Fordow che viene descritto come decisivo, paragonato a Hiroshima e Nagasaki. In passato, diverse dichiarazioni di Trump hanno annunciato “missione compiuta” e vittorie che poi non hanno eliminato il nemico. Questi eventi segnano momenti chiave in un quadro di tensioni e azioni militari senza che si possa parlare di conclusioni definitive o successi effettivi.

“Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra, come Hiroshima e Nagasaki”. È il 25 giugno 2025 e, tre giorni dopo il raid Usa con i bombardieri B2 sugli impianti nucleari in Iran, Donald Trump esultava così per la buona riuscita dell’operazione militare con il paragone più azzardato per un presidente americano, rievocando un dei momenti più bui della Seconda guerra mondiale. Infuriato con le agenzie e i giornali che sminuivano la portata degli attacchi, ribadirà nel corso dei mesi di aver chiuso la questione del nucleare iraniano: “Tutti e tre i siti nucleari in Iran sono stati completamente distrutti e o cancellati. Ci vorranno anni per rimetterli in servizio e, se l’Iran volesse farlo, farebbe meglio a iniziare da capo in tre luoghi diversi”, sottolineava a luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

