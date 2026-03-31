Le tensioni tra le ONG e le autorità italiane si sono accentuate dopo che la Sea-Watch 5 è stata trattenuta nel porto di Trapani. L’equipaggio dell’organizzazione tedesca aveva ignorato le indicazioni delle autorità sul luogo di sbarco, portando a un intervento delle forze di polizia. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione dei migranti e sulle posizioni delle ONG coinvolte.

Dalle parti delle Ong continua a tenere banco il fermo nave imposto alla Sea-Watch 5 nel porto di Trapani, deciso dopo che l’equipaggio dell’organizzazione tedesca ha disatteso le indicazioni delle autorità sul porto di sbarco. “Fermare le navi di soccorso per aver rifiutato di cooperare con soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani non è applicare la legge, è ostruzionismo motivato politicamente”, ha lamentato Wasil Schauseil, portavoce della Justice Fleet, una delle alleanza di Ong di soccorso in mare, davanti al fermo di 20 giorni per la nave e alla sanzione di 10mila euro comminata. “Assegnando porti lontani e ritardando l'accesso a un porto sicuro, le autorità italiane stanno deliberatamente minando la protezione della vita in mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, l’alleanza tedesca delle Ong va all'attacco e punta tutto sulle toghe

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