Prima della firma di una tregua, il Papa ha definito inaccettabile la minaccia rivolta alla popolazione civile iraniana, sottolineando che non può pagare il prezzo delle azioni dei governanti. Anche il presidente del consiglio ha espresso preoccupazione, affermando che la popolazione non deve essere coinvolta nelle conseguenze delle decisioni politiche. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto di tensione crescente nel paese, dove si sono intensificati i conflitti e le repressioni.

«La popolazione civile iraniana non può e non deve pagare il prezzo delle colpe dei propri governanti». Nelle ore in cui il mondo ha tenuto il fiato sospeso per le evoluzioni del conflitto in Iran, prima della tregua annunciata dal presidente Trump, da Palazzo Chigi è filtrata tutta la preoccupazione della premier Meloni per il «rischio di un’ulteriore escalation militare che potrebbe coinvolgere l’intero territorio iraniano, senza distinzione tra obiettivi strategici, militari e civili». Prima della tregua gli appelli a Trump da Roma e dal Vaticano. La nota, arrivata poche ore prima della tregua di due settimane tra Usa e Iran, ha ribadito... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli appelli del Papa e Meloni prima della tregua: “Minaccia inaccettabile”, “La popolazione non può pagare”

Milano-Cortina 2026: tregua olimpica violata. Cadono nel vuoto gli appelli del Papa e dell’Onu. Nell’antica Grecia erano più seriErano spietati, gli antichi greci: mozzavano mani e teste senza pensarci un attimo.

Trump: «Un'intera civiltà può finire questa notte». Interviene il Papa: «Inaccettabile minaccia». Liberata la giornalista UsaL'inviata Shelly Kittleson era stata rapita sette giorni fa: «Ora deve lasciare l'Iraq».

Temi più discussi: La forza non violenta della Pasqua negli appelli di pace di Papa Leone XIV; Gli appelli alla pace di Papa Leone XIV e la voce della Santa Sede; Gli auguri di Mattarella al Papa: Mi unisco ai suoi appelli per la pace; Il Papa intensifica gli appelli per la pace alla vigilia di Pasqua.

Pasqua, appello del Papa: Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Pasqua, appello del Papa: 'Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace. VIDEO ... tg24.sky.it

Domenica delle Palme, appello del Papa: Deponete le armiPapa Leone XIV ha aperto con un appello alla pace l’omelia della celebrazione liturgica in piazza San Pietro per la Domenica delle Palme. Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli, ha detto i ... tg24.sky.it

#PapaLeoneXIV Nuovo bagno di folla in Piazza #SanPietro per l' #udienza generale. Il #Papa accolto da un grande entusiasmo è arrivato a bordo della papamobile e ha salutato i fedeli e benedetto i tanti bambini presenti. In diretta su #TV2000 e #Play20 x.com

Papa Leone: «Inaccettabile la minaccia contro l’Iran». Un richiamo netto: prima ancora del diritto internazionale, c’è una responsabilità morale. Il Pontefice invita a fermare l’escalation, proteggere gli innocenti e tornare al dialogo per la pace. #PapaLeone #Pa - facebook.com facebook