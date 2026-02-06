La tregua olimpica per i Giochi di Milano-Cortina nel 2026 sembra ormai svanita. Gli appelli del Papa e dell’Onu sono caduti nel vuoto, mentre i conflitti continuano a imperversare. Se nell’antica Grecia i guerrieri rispettavano il periodo dei Giochi, oggi la pace sembra lontana, e la violenza non si ferma.

Erano spietati, gli antichi greci: mozzavano mani e teste senza pensarci un attimo. Ma durante i Giochi olimpici le spade restavano nel fodero. Evito le citazioni dotte e gli scritti di poeti e filosofi. Aggiungo solo se le regole dell’antica Grecia fossero oggi rispettate, il fuoco di droni e missili sull’Ucraina, da venerdì 6 febbraio 2026 verrebbe fermato. Le armi tacerebbero, come da tradizione olimpica. I Giochi di Milano-Cortina hanno inizio: il Papa, le Nazioni Unite e gli organizzatori hanno chiesto una pausa di 7 settimane dalle guerre in tutto il mondo, come fanno ogni volta che si svolgono le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Milano-Cortina 2026: tregua olimpica violata. Cadono nel vuoto gli appelli del Papa e dell’Onu. Nell’antica Grecia erano più seri

Dall'Antica Grecia alle attuali risoluzioni Onu, la tregua olimpica resta un simbolo di pace.

