L’accelerazione degli anarchici informali nel nome di Cospito e dell’antimilitarismo

Il 2 maggio si deciderà sul regime del 41 bis per il leader di un movimento anarchico. Nei giorni scorsi, gruppi di attivisti hanno lanciato appelli a mobilitarsi, sostenendo che la sua battaglia rappresenti una questione di libertà e diritti. L’attivismo si è intensificato, con manifestazioni e azioni di protesta in diverse città italiane, mentre le autorità monitorano attentamente gli sviluppi.

«Il potere si prepara alla guerra e anche noi, anarchici, rivoluzionari, individui coscienti vorremmo fare lo stesso». Questo hanno scritto e diffuso, un mese fa, gli autori dei sabotaggi all’Alta velocità del 13 febbraio scorso. Micro-attentati che hanno danneggiato e bruciato alcuni cavi dell’Alta velocità alla periferia di Roma, paralizzando il traffico ferroviario in mezza Italia, in contemporanea con azioni analoghe nei dintorni di Bologna. Da allora la guerra è scoppiata davvero, ed è verosimile che i militanti di quella galassia si siano messi in moto per organizzare la loro risposta ai bombardamenti in Iran e in Medio Oriente, ma non solo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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