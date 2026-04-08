Giorgia Meloni ha commentato le anticipazioni della nuova puntata del programma d’inchiesta, sostenendo che esistono decine di migliaia di sue foto con persone che chiedono un selfie. La premier ha anche criticato la stampa, senza specificare ulteriori dettagli. La vicenda riguarda alcuni amici collegati a Fratelli d’Italia, la cui immagine è stata oggetto di attenzione nelle recenti trasmissioni televisive.

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© Cms.ilmanifesto.it - Gli amici imbarazzanti di Fdi. E Meloni attacca la stampa

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