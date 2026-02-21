Bignami FdI | Meloni non attacca magistratura ma denuncia decisioni sbagliate di certi giudici – Il video

Bignami (Fdi) afferma che Meloni denuncia le decisioni sbagliate di alcuni giudici, non attacca la magistratura. La causa si trova nelle sue parole, in cui sottolinea come certe sentenze compromettano la sicurezza pubblica. Durante un evento a Bologna, il capogruppo spiega che il governo punta il dito contro le scelte giudiziarie che rischiano di creare tensioni sociali. La discussione si concentra sulle recenti controversie legali.

