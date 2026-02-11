Oppini non le manda a dire. Sul suo profilo social, il commentatore ha criticato duramente gli arbitri, definendoli

Oppini sui social è andato ad attaccare duramente gli arbitri sottolineando come in AIA sono davvero imbarazzanti. Ecco le sue parole. l clima post-partita in casa bianconera è tutt’altro che sereno, e al centro della tempesta mediatica è finita ancora una volta la classe arbitrale. Le polemiche scaturite dagli episodi dell’ultima giornata di campionato non accennano a placarsi, trovando terreno fertile sui social network e nelle trasmissioni sportive. A dare voce al malumore del popolo juventino è stato Oppini, opinionista di chiara fede bianconera, che non ha usato giri di parole per commentare l’attuale gestione dei fischietti italiani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oppini attacca duramente gli arbitri sull’episodio Gila Cabal in Juve Lazio: «Sono davvero imbarazzanti»

Durante la partita tra Juve e Lazio, l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore dopo un contatto tra Gila e Cabal.

L'ex presidente dell'Inter, Moratti, ha espresso dure critiche sugli arbitri, definendoli in passato un’associazione di delinquenti e oggi non all’altezza delle responsabilità.

"Se il fallo di Gila su Cabal in Juventus-Lazio era stato, come si usa dire, grande come una casa, quello di Bremer su Hojlund in Juventus-Napoli era stato grande come la Reggia di Caserta: al punto che lo stesso designatore Rocchi aveva spedito in tv il fun - facebook.com facebook

