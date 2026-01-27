Fiorentina Giuseppe Commisso | Sono determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito il club

Giuseppe Commisso, nuovo presidente della Fiorentina, si impegna a proseguire l’eredità di suo padre Rocco e a rafforzare il club con una visione di continuità e stabilità. Con un approccio sobrio e determinato, mira a consolidare la posizione della squadra nel panorama calcistico, valorizzando i valori e la storia della società.

Giuseppe Commisso è stato nominato nuovo presidente della Fiorentina, portando avanti l’eredità di suo padre Rocco.

Il funerale di Giuseppe Commisso, figlio del presidente Joseph Commisso, si è svolto recentemente.

Commisso jr. nuovo presidente della Fiorentina: 'Porto avanti l'eredità di mio padre'(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - Giuseppe B. Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. Il figlio del magnate italo-americano scomparso il 16 gennaio scorso a New York a 76 anni succede al padre nell' ... tuttosport.com

La Fiorentina ha un nuovo presidente: chi è Giuseppe CommissoDopo la morte di Rocco Commisso, la guida della Fiorentina passa al figlio. Ecco le prime parole del numero uno viola ... dire.it

