La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento giudiziario per Alessandro Impagnatiello, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, una donna di 29 anni incinta di sette mesi. L’udienza riguarda in particolare l’aspetto della premeditazione, che potrebbe influenzare nuovamente il quadro delle responsabilità. La decisione si basa su una richiesta di riesame del caso, che ha portato alla revoca della condanna definitiva.

La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese uccisa il 27 maggio 2023 a Senago. La decisione riguarda in particolare il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione. I giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della Procura generale di Milano, che contestava la mancata applicazione della premeditazione nel processo d’appello. Rigettata invece la richiesta della difesa di escludere l’aggravante della crudeltà. Impagnatiello era stato condannato all’ergastolo sia in primo che in secondo grado. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giulia Tramontano, la Cassazione dispone un nuovo processo per Impagnatiello: al centro la premeditazione

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