La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento giudiziario nei confronti di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per aver ucciso Giulia Tramontano, una donna di 29 anni incinta di sette mesi, il 27 maggio 2023 a Senago. La nuova udienza si concentra sulla questione della premeditazione dell’omicidio. La decisione arriva dopo che sono stati esaminati gli atti del processo precedente.

La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese uccisa il 27 maggio 2023 a Senago. La decisione riguarda in particolare il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione. I giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della Procura generale di Milano, che contestava la mancata applicazione della premeditazione nel processo d’appello. Rigettata invece la richiesta della difesa di escludere l’aggravante della crudeltà. Impagnatiello era stato condannato all’ergastolo sia in primo che in secondo grado. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giulia Tramontano, la Cassazione dispone nuovo processo per Impagnatiello: al centro la premeditazione

Giulia Tramontano, la Cassazione dispone un nuovo processo per Impagnatiello: al centro la premeditazioneLa Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano,...

Caso Giulia Tramontano, la Cassazione riapre tutto: nuovo processo per la premeditazione per ImpagnatielloPerché la Cassazione ha disposto un nuovo processo per Impagnatiello? Il caso di Giulia Tramontano torna al centro della scena giudiziaria.

Temi più discussi: Femminicidio Giulia Tramontano, Cassazione: appello bis per Impagnatiello; Femminicidio di Giulia Tramontano, la Cassazione ordina un nuovo processo d'Appello per Impagnatiello; L'omicidio di Giulia Tramontano, oggi udienza in Cassazione, Pg: Riconoscere la premeditazione; Caso Tramontano, la Cassazione dispone l'Appello bis per la premeditazione per Impagnatiello.

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Caso Giulia Tramontano, la Cassazione valuta la premeditazione: chiesto un nuovo appelloL’omicidio di Giulia Tramontano torna al centro dell’attenzione giudiziaria. La Procura generale della Cassazione ha chiesto un nuovo processo d’appello per rivalutare l’aggravante della premeditazion ... online-news.it

I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, l'ex barman e compagno di Giulia Tramontano, uccisa quando era al settimo mese di gravidanza, facendo ritrovare il corpo dopo 4 giorni. Il f - facebook.com facebook

#GiuliaTramontano aveva 29 anni #GiuliaTramontano era incinta di 7 mesi #GiuliaTramontano uccisa con 37 coltellate Somministratole veleno per topi da mesi. La Cassazione ha disposto un Appello bis, accogliendo la tesi dell'accusa, che contesta anche la x.com