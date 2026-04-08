Giulia Tramontano la Cassazione conferma l’ergastolo per Impagnatiello | ma sulla premeditazione sarà Appello-bis

La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per l’imputato nel caso di omicidio di Giulia Tramontano, senza però pronunciarsi sulla premeditazione, rinviando la questione a un secondo grado di giudizio. La decisione riguarda la condanna già inflitta, mentre i giudici hanno ritenuto opportuno approfondire in Appello il tema della pianificazione dell’omicidio. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla dinamica degli eventi e sulle modalità dell’azione dell’imputato.

L’idea di una “eliminazione lucidamente pianificata” di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago che portava in grembo, torna al centro della scena giudiziaria come la tesi centrale: la Corte di Cassazione riapre un punto chiave nel caso dell’omicidio di Senago, con i giudici della prima sezione penale che hanno disposto un nuovo processo d’appello, limitatamente al riconoscimento della premeditazione. E se l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello – compagno e padre delle vittime – resta una certezza, la parola “fine” dal punto di vista procedurale deve ancora attendere un ultimo passaggio. Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione dispone l’appello bis per la premeditazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giulia Tramontano, la Cassazione conferma l’ergastolo per Impagnatiello: ma sulla premeditazione sarà Appello-bis Giulia Tramontano, la Cassazione dispone appello "bis" per Impagnatiello. "Riconoscere la premeditazione"Ci sarà un nuovo processo d'appello, cosidddetto "bis", per il femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago uccisa con 37 coltellate il 27... Leggi anche: Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione dispone l’appello bis per Impagnatiello: “Riconoscere la premeditazione” Temi più discussi: Maltrattamenti all’ex compagna, confermata la condanna per il rapper Amnesia; Energia, l'Italia come la California: sistemi di accumulo Bess sempre più importanti. L'impegno di Enel nello storage; I nuovi fari delle auto disturbano la vista: tanti guidatori hanno difficoltà a causa delle nuove tecnologie; Rosso vergogna, Potere al popolo solidarizza con l'europarlamentare accusata di apologia del terrorismo. Femminicidio Giulia Tramontano, la Cassazione dispone un nuovo processo per Alessandro ImpagnatielloAppello bis limitato alla premeditazione: confermata l’aggravante della crudeltà, rigettata la richiesta della difesa ... ilgazzettinovesuviano.com Omicidio Giulia Tramontano, Cassazione dispone Appello bis per Impagnatiello: rivalutare premeditazioneI giudici accolgono il ricorso della procura generale su Giulia Tramontano, uccisa mentre era incinta del loro figlio Thiago La Corte di Cassazione ha disposto un Appello bis per Alessandro Impagnatie ... liberoreporter.it Giulia Tramontano, a "Ignoto X" perché fu esclusa la premeditazione per Impagnatiello x.com Alessandro Impagnatiello di nuovo a processo: “potrebbe aver premeditato l’omic*dio di Giulia Tramontano”. Nelle ultime ore si è riaperto il caso. Ad oggi, Impagnatiello ha sempre negato la premeditazione dell’om*cidio, ma sarebbero emersi alcuni elementi - facebook.com facebook