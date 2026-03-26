Da questa sera, Giulia Salemi sarà l'inviata a Pechino Express, come annunciato durante un'intervista a RTL102.5. La influencer ha dichiarato di aver intrapreso questa esperienza, passando dal ruolo di creator a quello di inviata sul campo. La trasmissione prevede una sfida tra coppie di concorrenti che si svolge lungo un percorso tra vari paesi.

Giulia Salemi da questa sera sarà l’inviata a Pechino Express: parla lei a RTL102.5. Da influencer a inviata on the road: per Giulia Salemi inizia una nuova fase, e non potrebbe essere più dinamica. Da stasera, infatti, la vedremo in una veste inedita a Pechino Express, il celebre adventure game in onda su Sky, dove il glamour lascia spazio alla polvere, agli imprevisti e all’autenticità. Leggi anche Grande Fratello VIP, Alessandra ha avuto un malore: come sta, l’accaduto Negli ultimi anni, Giulia Salemi ha costruito un’immagine precisa: social, elegante, ironica, sempre connessa al suo pubblico. Ma il ruolo di inviata ribalta completamente la prospettiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi da questa sera a Pechino Express: lei rivela cosa ha fatto

Articoli correlati

Leggi anche: Giulia Salemi inviata a Pechino Express, rivela dei retroscena: “Sarò in quattro puntate”

Leggi anche: Giulia Salemi a Pechino Express: cosa le è mancato durante l’avventura da inviata

Approfondimenti e contenuti su Giulia Salemi da

Temi più discussi: Pierpaolo Pretelli: Con Giulia Salemi alti e bassi, ma non siamo in crisi. Una sorellina per Kian? Arriverà; Alba Parietti, il litigio con Giulia Salemi era finto: Come attrice mi sento sottovalutata; Giulia Salemi e Alba Parietti, lite furiosa e la showgirl pianta in asso l'influencer (VIDEO); La carriera e la vita privata di Pierpaolo Pretelli: il successo in tv e l'amore per la sua famiglia.

Alba Parietti, il litigio con Giulia Salemi era finto: Come attrice mi sento sottovalutataIl web si era diviso tra chi aveva pensato subito che fosse soltanto una gag promozionale e chi invece pensava che Alba Parietti nella lite con Giulia Salemi si fosse arrabbiata davvero. Nei giorni sc ... torinotoday.it

Pechino Express 13, Giulia Salemi: Da inviata non è stato peggio di quando ero concorrente ma…. Poi svela qual è il suo obiettivoPechino Express 13, Giulia Salemi: Da inviata non è stato peggio di quando ero concorrente ma…. Poi svela qual è il suo obiettivo. isaechia.it

Buongiorno da Giulia Salemi - facebook.com facebook