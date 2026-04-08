Giuli sui fondi non dati al film su Regeni | Scelta che non condivido ma commissione è autonoma

Un rappresentante ha commentato la decisione di non assegnare i fondi al film su Giulio Regeni, affermando di non condividere la scelta sia dal punto di vista morale che ideale. Tuttavia, ha precisato che la decisione non è riconducibile a motivazioni politiche, sottolineando che si tratta di una scelta presa da una commissione autonoma. La discussione riguarda quindi un procedimento indipendente rispetto alle influenze politiche.

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Non condivido né sul piano ideale né morale la scelta sul documentario su Giulio Regeni, ma non è il frutto di una decisione politica. Il ministero non può intervenire", così il ministro della Cultura Alessandro Giuli al Question Time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuli sui fondi non dati al film su Regeni: Scelta che non condivido, ma commissione è autonoma Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni. Giuli: "Non condivido la scelta ma non decido io" Fondi negati al film su Regeni, il ministro Giuli dice che non è stata una scelta politica: “Nessuna censura”Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto al question time alla Camera a un'interrogazione del Pd sull'esclusione dei fondi per il... Temi più discussi: Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusa; Schlein a Giuli: dica se è una scelta politica il no ai fondi per il documentario su Regeni; Niente fondi per il documentario su Regeni, bufera sul ministro Giuli; Una scelta politica: il documentario su Regeni escluso dai fondi statali. Giuli sui fondi non dati al film su Regeni: Scelta che non condivido, ma commissione è autonomaNon condivido né sul piano ideale né morale la scelta sul documentario su Giulio Regeni, ma non è il frutto di una decisione politica. Il ministero non può intervenire, così il ministro della Cultur ... ilgiornale.it Fondi negati al documentario su Giulio Regeni, Giuli: Non condivido la scelta, ma il ministero non può intervenireLe parole del ministro della Cultura durante il Question time alla Camera sui finanziamenti negati dalle commissioni Mic ... dire.it Fondi negati al film su Regeni, il ministro Giuli dice che non è stata una scelta politica: “Nessuna censura” x.com “Attribuire al ministero della Cultura una volontà di censura e di condizionamento politico è una cosa priva di fondamento”, Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto al question time alla Camera a un’interrogazione del Pd sull’esclusione dei fondi - facebook.com facebook